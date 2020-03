Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 19 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci tornati all’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 19 marzo 2020. Abbiamo oltrepassato la metà della settimana e ci avviciniamo, piano piano al weekend. Come vivranno la giornata di domani gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Venere mette a dura prova il Sagittario e il Capricorno. Bene il lavoro per i Pesci, mentre l’Acquario deve tenere a freno l’ansia. Leggiamo, nel dettaglio, cosa anticipa l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Sagittario

In amore dovreste considerare se il rapporto conviene portarlo avanti oppure no. Se non lo farete, in aprile una Venere ostile potrebbe mettervi con le spalle al muro. Non sono momenti facili nemmeno per il lavoro, ma provate a non scoraggiarvi, perché vi aspetta un’estate davvero interessante.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Capricorno

Preparatevi, perché adesso si terranno in piedi soltanto quelle storie davvero collaudate. Ora Venere potrebbe far vacillare i legami che si reggono su fondamenta precarie. Ma non è detto che dietro una crisi non si nasconda una nuova occasione. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a conservare fiducia, anche in questi giorni. In futuro potrebbero arrivare belle opportunità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Acquario

Non promettete ora cose che non potrete mantenere in futuro. Verso la fine di marzo Saturno sarà in aspetto conflittuale con Urano e vi porterà qualche complicazione in più. Provate, per quanto sia possibile, a tenere la vostra ansia sotto controllo in vista del futuro. Il lavoro vi spinge sempre di più a riconsiderare ciò che non funziona più: è tempo di cambiare per molti di voi.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 19 marzo 2020: Pesci

In amore potreste vivere diversi contrasti. Il famoso astrologo de I Fatti Vostri vi suggerisce di non scaricare tutta la tensione che assorbite dall’esterno nel rapporto di coppia. Nonostante il duro momento attuale, dovrete cercare di portare avanti i progetti lavorativi, perché, con la spinta di Giove, potreste ottenere risposte importanti.