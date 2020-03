Stasera in TV: ecco la programmazione Rai di mercoledì 17 Marzo 2020

Prima serata ricca di grandi visioni sui canali Rai per questo mercoledì 17 Marzo.

Rai uno che partirà alle 20.00 con il Tg1, a cui seguirà la solita puntata dei Soliti Ignoti.Grande appuntamento alle 21.25 con il film thriller Assassinio sull’Orient Express 2017, remake della storica pellicola del 1974, che prende spunto dal bestseller della grandissima scrittrice Agatha Christie. Kenneth Branagh dirige un cast stellare con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. La trama riguarda il detective Poirot che indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Altra grande pellicola in questa serata targata Rai, stavolta su Rai due che trasmetterà il film di fantascienza X-Men 2, film che fa parte della pluripremiata saga basata sugli omonimi supereroi dei fumetti Marvel Comics. Cambio di programmazione su Rai tre che vede cancellata la puntata di Chi L’Ha Visto, per far spazio al Talk show Speciale TG3. Su Rai 4 andrà in onda il film Thriller The Ones Below, che vede la coppia protagonista formata da la te e Justin in attesa del loro primo figlio. Sotto di loro viene ad abitare una coppia anche loro in attesa di un bambino. Durante una cena, le coppie si confrontano sulla maternità scoprendo i rispettivi segreti. Ma un’improvvisa tragedia cambierà per sempre le vite. Infine su Rai 5 alle 21.20 serata “drammatica” con Australia, film del 2008 con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Jackman. La trama riguarda Lady Sarah Ashley, aristocratica inglese che eredita enorme podere in Australia. La Lady cercherà di difendere le sue terre da un latifondista senza scrupoli che gliele vuole portare via.