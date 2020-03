Belen Rodriguez Instragram: consigli beauty in versione ultra-sexy

Belen Rodriguez Instagram pubblica un interessante video dove indica una serie di consigli per avere una pelle perfetta come la sua. Attraverso questo gesto contribuisce anche lei ad intrattener ei suoi follower. Molto apprezzato visti i risultati e le richieste di coloro che hanno commentato.

Lei, bellissima come sempre, indossa un reggiseno nero con un body, molto sexy. Una forma fisica invidiabile, dove si può notare anche un make-up molto naturale.

Il primo consiglio è quello di utilizzare una maschera al carbone, dopo aver fatto asciugare il peeling.

Gli step di bellezza di Belen Rodríguez

L’acido mandelico, applicato per 3 minuti va poi asciugato. Belen Rodríguez consiglia questa serie di passaggi almeno una volta alla settimana per riuscire ad avere una pelle molto luminosa perché, facendolo ogni tanto, non si raggiunge lo stesso risultato. La maschera al carbone va lasciata una decina di minuti in posa: la applica su tutto il viso massaggiandola. La sua funzione è quella del ricambio cellulare. Inoltre, occorre applicarla anche sul collo.

Passa poi alla fase di risciacquo per una pelle pulita senza alcuna imperfezione, però un po’ secca. Per l’idratazione usa una maschera all’oro da spalmare sul viso con un pennello: idrata e tonifica la pelle. Avvisa che un leggero pizzicore che potresti avvertire è normale.

Il decolté, suggerisce, di trattarlo in modo adeguato anche in giovane età. Per massaggiare e drenare il viso utilizza uno strumento particolare per attivare la circolazione. Tre piccoli massaggiatori molto utili da usare su tutto l’ovale del viso. Quello più piccolo si può usare anche nella zona del contorno occhi. Circa 30 volte per ogni zona.

I segreti per una pelle perfetta

Belen Rodriguez, ci svela i suoi segreti di bellezza e possiamo dire che funzionano considerando che, i suoi 35 anni, li porta in modo perfetto. Il viso si arrossa perché la microcircolazione del viso si attiva. Terminata la posa della maschera gold, un po’ di idratante labbra e Belen mostra la sua pelle rigenerata, idratata e super luminosa. Che dire, utili indicazioni che possono diventare un utile abitudine per mantenere la pelle in un ottimo stato. Proprio come suggerisce la showgirl, occorre prendere l ‘abitudine ad eseguire con regolarità questi trattamenti.

Inoltre, negli swipe up, fornisce le indicazioni precise del marchio del prodotto da lei utilizzato. Un piccolo rituale di bellezza da fare a casa che non richiede particolari abilità. Questo ti permette di essere bella anche senza la necessità di recarti presso un centro estetico. In questo periodo di isolamento, questi consigli sono davvero molto validi non solo per impiegare il tempo ma anche per scoprire come Belen Rodríguez riesca a mantenersi così bella e in perfetta forma.

Dedicare del tempo a se stesse e prendersi cura del proprio corpo, è importante per sentirsi rigenerate. Belen Rodríguez, ha riscosso moltissimo successo attraverso questa sessione beauty. Una spiegazione breve ma precisa, dove ha elencato i passaggi della sua beauty routine e che dire, se i risultati che si riescono ad ottenere sono gli stessi di Belen Rodríguez, meglio provare!