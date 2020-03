Il sale fa bene alla pressione bassa? Risponde la medicina

Iniziamo con il definire il concetto di pressione arteriosa. La pressione arteriosa è la forza con cui il sangue è spinto attraverso i vasi sanguigni. La pressione, dunque, dipende dalla quantità di sangue che il cuore è in grado di spingere quando pompa e dalle resistenze esso trova lungo il suo percorso, le quali si oppongono al suo libero scorrimento.

Ogni persona presenta una pressione differente a seconda del proprio stato di salute e non solo, oltre che rientrare in un range ottimale, la pressione può essere anche alta o bassa. In questi casi bisogna fare molta attenzione, non è escluso che si manifestino delle conseguenze negative sul nostro organismo. Un primo accorgimento per riportare la pressione in un range ottimale è sicuramente quello di fare attenzione alla propria alimentazione, è molto importante scegliere bene gli alimenti a consumare e il loro quantitativo.

Ipotensione

Di solito è molto più frequente che si parli di ipertensione, ovvero valori della pressione troppo elevati, che può compromettere la salute del nostro cuore.

Ma è molto importante parlare anche dell’ipotensione, che può essere ugualmente pericolosa come l’ipertensione, può determinare una serie di scompensi.

Come prima cosa andiamo a stabilire quali sono, indicativamente, i valori ottimali minimi e massimi della pressione.

I valori ideali della pressione massima sistolica sono : minore o uguale a 120 mm HG

: I valori ideali della pressione minima diastolica sono: minore o uguale a 80 mm HG

Esiste, però anche un “minimo della minima” che non deve essere superato. In generale bisogna fare attenzione che la pressione non scenda sotto i seguenti livelli:

Massima sistolica inferiore ai 100 mm HG

Minima diastolica inferiore ai 60 mm HG

Si tratta, ovviamente di valori indicativi, che variano da persona a persona.

Cosa fa abbassare la pressione: cause dell’ipotensione

Il caldo. Quando fa troppo caldo, il nostro corpo tenta di abbassare la temperatura corporea e innesca come strategia la dilatazione dei nostri vasi sanguigni, in questo modo il calore non resta intrappolato, ma, tende a disperdersi. Ciò riduce la pressione nei vasi sanguigni. Calo di zuccheri. Capita più che altro al mattino quando non si fa colazione o se la si fa non è bilanciata. Gli zuccheri apportano energia e quando essa non è fornita il cervello ha degli scompensi che vanno a discapito di tutto il corpo. Assunzione di farmaci. Molto spesso si assumono farmaci contro l’ipertensione, quando la dose è eccessiva, o si assume il farmaco ma la pressione non è alta, si può determinare l’effetto opposto. Pasto abbondante. Quando mangiamo troppo, e in particolar modo alimenti ricchi di grassi, non siamo in grado di digerirli facilmente e il cuore pompa più sangue verso lo stomaco. Di conseguenza c’è uno scompenso nella pressione e manifesteremo delle palpitazioni. Cambiamento di posizione. Quando ci alziamo o ci muoviamo improvvisamente e bruscamente il sangue non riesce a distribuirsi subito nelle varie parti del corpo, questo può provocare capogiri e senso di mancamento.

Sintomi della pressione bassa

Vertigini, capogiri

Ronzio alle orecchie

Visione offuscata

Ginocchia che cedono

Tremore alle mani

Senso di confusione, difficoltà di concentrazione mentale

Stanchezza, sonnolenza

Il sale fa bene alla pressione bassa?

La risposta è si, utilizzare un po’ più sale nella propria dieta può essere utile per coloro che soffrono di pressione bassa, ovviamente non esagerate, altrimenti si innescherà un meccanismo inverso e si alzerà troppo la pressione.

L’utilizzo del sale non è l’unico rimedio per far alzare la pressione. Per far salire nell’immediato la pressione: