Stasera in TV: ecco la programmazione di giovedì 19 Marzo 2020

Ecco l’intera programmazione Mediaset di giovedì 19 marzo.

Su Rete 4 si parte alle 20.30 con STASERA ITALIA per proseguire con l’approfondimento giornalistico Diritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio. Il programma della serata di Canale 5 inizierà alle 20.00 con il TG5, seguirà Striscia la Notizia, ed alle 21.21 avrà inizio il film campione d’incassi Benvenuti al Nord di Luca Miniero, con protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani. Alberto (Claudio Bisio) e’ ritornato nella sua Milano, dedicandosi esclusivamente al lavoro, tanto che la moglie Silvia ha deciso di lasciarlo. A Castellabate, invece, Mattia (Alessandro Siani) ha continuato ad essere ancora piu’ irresponsabile finendo anche lui per essere mollato dalla moglie Maria, dalla quale ha avuto un figlio. Tuttavia, il campano viene trasferito a Milano e nel capoluogo lombardo Mattia si ritrova catapultato in un universo a lui totalmente estraneo. Su Italia 1 vi sarà il film d’azione americano King Arthur – Il potere della spada, che narra delle vicende del piccooo Artù costretto a vivere nei bassifondi della propria città per colpa di suo zio Vortigen, fin quando la mitica spada nella roccia non gli cambierà la vita per sempre. Canale 20 che in prima serata riconferma il telefilm Lucifer che andrà in onda alle 21.04 con il primo dei due episodi previsti.