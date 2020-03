Stasera in TV: ecco la programmazione Rai di giovedì 19 Marzo 2020

Undicesimo giorno di quarantena forzata e ormai sapere cosa vedere in TV è diventato fondamentale. Ecco la programmazione Rai di giovedì 19mmarzo.

Rai 1 che inizierà alle 18.45 con l’Eredità a cui seguirà il Tg1 e la solita puntata dei Soliti Ignoti. In prima serata andrà in onda alle 21.25 l’ultima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo intitolata “Non desiderare la donna d’altri”.La trama dell’appuntamento finale con la serie tv interpretata da Terence Hill e Nino Frassica si apre con il ritrovamento del corpo di una donna nella casa di Sergio. Tutti gli indizi sono contro di lui ma Anna, la capitana dei carabinieri di Spoleto, crede nella sua innocenza al contrario di Marco, il pm, che la spingerà a scavare a fondo nella vita dell’ex carcerato. In contemporanea Rai 2 alle 21.20 il film d’azione Attacco Al Potere diretto da Antoine Fuqua,con Gerard Butler. Per quanto riguarda Rai 3 alle 20.30 ci sarà una puntata di Un posto al Sole ed alle 21.20 torna il grande Teatro di Eduardo, con la celebre commedia Questi Fantasmi. Serata dedicata al crimine su Rai 4 con un doppio episodio della serie americana Criminal Minds, nello specifico andranno in onda gli episodi 8 e 9 della tredicesima stagione. Infine su Rai 5 avrete la possibilità di seguire il concerto musicale Gatti e Semenchuk a Santa Cecilia.