Stasera in TV: ecco la programmazione Mediaset di Venerdì 20 Marzo 2020

Ora che il Coronavirus ci obbliga a casa la tv resta un punto fermo per lo svago, niente cinema, teatro o locali: ma niente paura, questa sera in TV troviamo grandi appuntamenti.

Solito inizio di serata su Rete 4 con STASERA ITALIA alle 20.30, mentre alle 21.25 classico appuntamento del venerdì Quarto grado ( Inchieste ) condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Prima serata ricca di risate su Canale 5 con la famosa commedia italiana Quo Vado con protagonista il comico Checco Zalone, che per l’occasione interpreta un uomo che vive ancora con la famiglia, per timore dell’indipendenza, viene costretto a cambiare la propria vita e doversi adattare ad ogni lavoro, anche i più improbabili e pericolosi. A seguire alle 23.15 un’altra commedia italiana intitolata VIP con Enrico Brignano e Martina Colombari che vedranno parecchi guai ed equivoci durante l’apertura di un ristorante. Invece su Italia 1 ci sarà alle 21.20 film Atomica Bionda con protagonisti Charlize Theron, James McAvoy e John Goodman in un action tratto dalla graphic novel “The Coldest City”. Sullo sfondo del Muro di Berlino, con la Guerra Fredda agli sgoccioli, un’esperta agente dell’MI6 britannico viene incaricata di sgominare una pericolosa rete di spionaggio.Grande appuntamento alle 21.03 su Canale 20 con Matrix, a cui seguiranno a partire dalle 23.51 due puntate della serie Lucifer ep 15.