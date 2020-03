Stasera in TV: ecco la programmazione Rai di Venerdì 20 Marzo 2020

Bentrovati a questa rubrica dedicata alla programmazione TV che vi aiuterà a decidere cosa guardare questa sera. Tanto da vedere sui canali Rai.

Su Rai 1 andrà in onda alle 20.00 in Tg1 che alle 20.30 lascerà spazio ad un’altra puntata dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. In prima serata Alberto Angela ci accompagnerà con una nuova puntata di Ulisse: Il Piacere Della Scoperta. In contemporanea su Rai 2 si potrà vedere un nuovo episodio della serie TV americana The Good Doctor, che trasmetterà l’episodio 9 della terza stagione, che vedrà Shaun pronto a compiere il prossimo passo con Carly. Intanto, in ospedale una paziente deve prendere una difficile decisione; mentre Claire deve affrontare un imprevisto. Novità su Rai 3 alle 21.20 con la nuova fiction italiana Passeggeri Notturni, che parte proprio questa sera con i primi due episodi intitolati Tranelli e Il Maestro di Bastone. Serata Thriller su Rai 4 con Bullet Head con Adrien Brody, che vede un gruppo di criminali intrappolato in un magazzino sotto stretta sorveglianza di un cane. A seguire alle 23.00 la famosa serie americana Narcos: Mexico. Mentre su Rai 5 prima assoluta alle 21.15 con un documenterio dedicato a un grande protagonista dell’arte rinascimentale, raccontata in un documentario in prima visione assoluta: è “Raffaello