5 cose che non sai di Barbara D’Urso

By

Barbara D’Urso, nota conduttrice televisiva, ha trascorso molti anni della sua carriera dietro il piccolo schermo. Ha condotto vari programmi televisivi ma anche partecipato a diverse fiction. La sua storia personale è piuttosto nota, resta orfana di madre a 11 anni e trascorre la sua infanzia a Napoli con suo padre e 5 fratelli.

Il suo sogno era quello di diventare una modella ma, una volta arrivata Milano, la sua carriera non è decollata a causa della sua altezza. Prima di essere una conduttrice è stata una showgirl nel lontano 1977. Oggi la ritroviamo sempre entusiasta ed energica alla conduzione del suo programma su canale 5.

Una donna in carriera, forte, sicura e determinata che ha saputo conquistare il suo pubblico compreso quello delle casalinghe. Una compagnia per le donne mentre svolgono le faccende domestiche ma anche un punto di riferimento per l’informazione.

Vediamo ora 5 cose che certamente non sapevi su Barbara D’Urso

Il suo nome: seppur tutti la conoscono come Barbara il suo vero nome è Maria Carmela. Le è stato cambiato a Milano agli inizi della sua carriera, considerando quello di battesimo tropo meridionale.

I suoi amori: della vita sentimentale di Barbara D’Urso poche sono le informazioni trapelate, vediamo di approfondire la questione. È stata fidanzata per due anni con memo Remigi, poi ha avuto una storia con Vasco Rossi e Miguel Bosè. Nel 1982 si fidanza con Mauro Berardi, da quest’unione nascono Giammauro ed Emanuele. Nel 1993 termina questa storia e nel 2002 si sposa con Michele Carfora dal quale si separa nel 2008. Qualche scatto la ritrae con Stefano Bettarini ma non diventa una storia concreta. Le vengono poi attribuite tante storie come con Fabio Galante e Fabio Testi ma sembrerebbe che ad oggi lei sia single.

I suoi segreti di bellezza: a 62 anni si mostra in smagliante forma, sempre curata ci tiene tanto al suo allenamento quotidiano. La sua sveglia suona presto. Inizia così la sua quotidiana sessione di benessere. Tanto esercizio fisico e sana alimentazione sembrano essere i suoi alleati perfetti.

Chirurgia estetica: pare che qualche iniezione di botox l’abbia fatta ma nulla di più. Il suo decolté appariva florido anche da ragazza. Possiamo dire che porta molto bene i suoi anni ed appare sempre, televisivamente, in perfetta forma. Un fisico invidiabile che viene spesso messo in risalto con abiti molto attillati. Gli indossa con eleganza e disinvoltura rendendola sempre una donna di gran classe.

Il suo colore preferito: Barbara D’Urso sembra prediligere il colore rosa e possiede ben 70 tute di questo colore, una vera e propria collezione.

La sua carriera da giornalista: con la partecipazione ad alcune pubblicità su carta stampata si è vista radiare dall’albo dei giornalisti. Tutto questo è accaduto negli anni 90 quando lei non ha saputo resistere al fascino della pubblicità.

Versione cantante: nel 1980 con il disco “Dolce-Amaro se mi guardi così “aveva iniziato la sua carriera da cantante che però non l’ha condotta da nessuna parte. Un’esperienza rimasta tale che però, le ha consentito di proseguire la sua carriera nel mondo televisivo partecipando e conducendo diversi programmi televisivi.