Elisabetta Franchi Instagram: una ragazzina….. quasi in topless

Elisabetta Franchi instagram posta una sua foto, quando diciassettenne, a Ravenna al mare ha lo sguardo sognante verso quella che sarebbe poi stata la sua attuale professione, la stilista.

Quel sogno che nel tempo è riuscita a costruire e realizzare, con tanto amore e perseveranza. Bellissima come sempre si mostra in quasi topless, un decolté da fare invidia e un mini-costume giallo. Grandi orecchini a cerchio e cappello. Sullo sfondo il meraviglioso mare blu e lei, come una sirena, davanti.

Oggi cinquantenne continua a mantenere un fisico straordinario e questo grazie ad una corretta e sana alimentazione oltre all’esercizio fisico che pratica con costanza. Si allena spesso, corsa ma anche attrezzi per potersi mantenere così, in questa perfetta forma fisica.

Una cinquantenne in perfetta forma

Nelle sue storie di mostra spesso in lingerie e si nota una donna molto sexy, femminile e sensuale. È sempre curata anche quando veste abiti comodi, quello che di lei colpisce è il suo sguardo, profondo e sincero. È anche questo che le ha permesso di creare un solido rapporto con i suoi follower: lei racconta tutto della sua vita lavorativa, familiare con grande sincerità e disinvoltura.

È una donna che sa comunicare cosa sta provando e riesce a farlo arrivare dritto al cuore come quando parla del suo amore per i cani. Sono sempre con lei, recuperati dalla strada e da un tragico destino, hanno trovato nella sua casa, un rifugio sicuro. La sua passione per gli animali ma anche per la moda riescono ad esprimersi in modo autentico. Una stilista, che nel suo marchio, è riuscita a cogliere l ‘essenza dell’essere donna per far sentire bella ogni donna. Abiti, colori, modelli capaci di esaltare ogni fisico.

Lei li indossa perfettamente a testimoniare che non occorre essere una ragazzina per poterli vestire. Le sue scelte sono sempre di buon gusto, particolari, la scelta dei materiali, i ricami, i tessuti ma anche i modelli denotano l’attenzione che c’è dietro ogni abito. Elisabetta Franchi lavora un’intera giornata in azienda e arriva sempre a casa, dalla sua famiglia, con un sorriso.

Elisabetta Franchi e il suo lavoro

Lavora con serietà, passione e professionalità e quando si realizza qualcosa con amore i risultati non possono essere che straordinari come i suoi. Fatturati importanti che le hanno consentito di essere conosciuta ovunque. Ecco allora che il suo sacrificio è stato ricompensato e oggi può dirsi una tra le migliori imprenditrici italiane. Una donna a capo di un’azienda che porta il suo nome, una linea di abbigliamento che sa farsi distinguere e riconoscere.

Ha sempre voglia di creare e realizzare qualcosa che dia alle donne l ‘opportunità di vestirsi con classe ma essere sempre molto femminili. Questa scelta l ‘ha condotta davvero lontana e lei oggi è pienamente soddisfatta del suo lavoro. Riesce ad essere una donna in carriera ma anche una perfetta mamma e compagna.

Ogni giorno racconta qualcosa della sua vita e questo, ha creato un canale diretto con i suoi follower che continuano a crescere. E poi bella e sexy come in questa foto lo è rimasta ancora oggi, ha fascino ed eleganza da vendere.