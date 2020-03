Oroscopo Paolo Fox domani domenica 22 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Siamo giunti all’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 22 marzo 2020. Si conclude anche questa settimana di marzo. Vediamo come vivranno la fine del weekend i primi 4 segni dello zodiaco. Nervosismo alle stelle per Ariete, mentre il Cancro può respirare un po’. Progetti in vista per il Toro e i Gemelli. Di seguito, le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 22 marzo 2020: Ariete

Avete il nervosismo alle stelle. Il momento critico che stiamo vivendo, sommato all’irruenza della vostra indole in questi giorni fanno scintille. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce una domenica di puro relax.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 22 marzo 2020: Toro

Siete nelle grazie di Giove, che vi stimola la voglia di programmare un evento. Procedete senza timore, anche se dovreste trovarvi di fronte a dei ritardi. Occhio alle vostre finanze: a fine marzo Saturno sarà in conflitto e potrebbe crearvi problemi!

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 22 marzo 2020: Gemelli

Saturno transiterà a breve in Acquario e per molti di voi, Gemelli, significherà prendere un’importante decisione sul lavoro. Tra due settimane, al massimo, scoprirete le sorti di un accordo o progetto.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 22 marzo 2020: Cancro

Questa Luna positiva ti concede un momento di pausa dalle difficoltà di questo periodo. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi invitano a sfruttare questo momento di serenità, in vista di un 2020 che vi darà qualche altro grattacapo.