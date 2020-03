Oroscopo Paolo Fox domani domenica 22 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci all’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 22 marzo 2020. Come passeranno la giornata di domenica i 4 segni centrali dello zodiaco? Conflitti di coppia per il Leone e la Vergine. Più serenità per la Bilancia, mentre i nati sotto il segno dello Scorpione vivono alcune tensioni. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 22 marzo 2020: Leone

Continuate ad avere conflitti nella coppia. Le preoccupazioni della situazione attuale vanno ad aggiungersi a una questione pratica che vi attanaglia da tempo. Un progetto lavorativo in corso o un cambiamento da prendere vi crea molta agitazione.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 22 marzo 2020: Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di avere prudenza: la Luna in opposizione potrebbe portare controversie in famiglia. Se avete già qualche piccolo conflitto con il partner, domenica potreste ritrovarvi di fronte a contrasti piuttosto animati.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 22 marzo 2020: Bilancia

Vi siete alleggeriti molto rispetto ai giorni scorsi. Probabilmente molti di voi non devono più fare i conti con persone e situazioni che non gradivano e questo vi ha rasserenato un po’. Eppure sentite che i vostri meriti non sono stati adeguatamente riconosciuti.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 22 marzo 2020: Scorpione

In questo periodo avete un forte desiderio di fare pace con alcune persone che, però, vi tengono a distanza. Questa situazione vi crea una forte tensione sia in amore che in ambito lavorativo.