L’oroscopo ci insegna a capire molto sulla personalità degli individui nati sotto i vari segni zodiacali e su determinate caratteristiche che appartengono a ognuno di essi. Scopriamo in particolare quattro segni zodiacali che non perdono mai la fiducia in se stessi: ecco chi sono.

L’Ariete

Il primo tra i quattro segni zodiacali che non perdono mai la fiducia in se stessi è l’Ariete. Segno cardinale di fuoco governato da Marte con Sole in esaltazione, Saturno in caduta e Venere in esilio, l’Ariete non smette mai di credere nelle proprie capacità neanche di fronte alle difficoltà che, sinceramente, non percepisce nemmeno come tali e insormontabili.

I nati sotto il segno dell’Ariete sono energici, coraggiosi e intraprendenti. Hanno una grande carica vitale e una colossale forza interiore, seguono la loro autoaffermazione e sono combattenti determinati, sempre preparati per affrontare nuove sfide e per rialzarsi prontamente dopo una caduta.

PROMOZIONE DEL GIORNO

ImunoGel, igenizzante ed antibatterico: 2 CONFEZIONI E 2 MASCHERINE IN OMAGGIO. SPEDIZIONE GRATUITA, PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO - Clicca qui per tutte le informazioni

Il Sagittario

Altro tra i quattro segni zodiacali che non perdono mai la fiducia in se stessi è il Sagittario. Segno mobile di fuoco governato da Giove opposto ai Gemelli, il Sagittario è un ottimista nato, ha una grande energia positiva e un grande entusiasmo.

Estroverso, espansivo e altruista, il Sagittario ha piena fiducia in se stesso ma anche nell’ambiente circostante, e quando le situazioni non volgono a suo favore è certo che, prima o poi, lo faranno inevitabilmente.

Il Leone

Segno fisso di fuoco governato dal Sole con Urano e Saturno in esilio e Mercurio in caduta, il Leone è un altro segno i cui nati hanno piena fiducia nelle proprie capacità. Il Leone è generoso e tenace, pieno di orgoglio, si sente invincibile e capace di compiere ogni impresa. Impossibile non credere in se stesso e, per gli altri, non credere in lui.

Il Leone è estremamente sicuro di sé, è fiero e generoso, sempre pronto al sacrificio personale. Uno dei tratti tipici del segno è la tendenza allo stare al centro dell’attenzione in maniera del tutto naturale, caratteristica che porta il Leone a rifiutare categoricamente i tempi di attesa per ottenere qualcosa che vuole subito, perché ha fiducia che sia così.

Lo Scorpione

Ultimo dei quattro segni zodiacali che non perdono mai la fiducia in se stessi è lo Scorpione, ma i suoi scopi sono generalmente meno nobili dei tre compagni precedenti.

Segno fisso di acqua governato da Marte e Plutone con Urano in esaltazione, Venere in esilio e Luna in caduta, lo Scorpione è principalmente il segno del segreto e del mistero, notizie che fa in fretta a svelare quando deve mettere in cattiva luce colui che considera il nemico. Molto ricettivo e tenace, non perde mai la fiducia in se stesso quando deve raggiungere i propri scopi con ogni mezzo, anche screditando gli altri a suo vantaggio.

Assente di empatia, aggressivo e vendicativo, lo Scorpione ha piena fiducia di essere nel giusto sotto ogni punto di vista delle sue azioni. Potrà avere cedimenti emotivi ma dureranno poco e saranno soprattutto finalizzati a far credere le sue ragioni, anche sbagliate, agli altri.