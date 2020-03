Stasera in TV: ecco la programmazione Mediaset di sabato 21 Marzo 2020

Ecco a voi la programmazione Mediaset dei canali più importanti,per questo sabato 21 marzo.

Rete 4 che partirà con il solito appuntamento delle 20.30 STASERA ITALIA, per poi proseguire alle 21.25 con una nuova puntata di Quarto Grado (Inchieste) condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che si occuperanno dei maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Su Canale 5 andrà in onda alle 20.00 il Tg5, seguito da STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA. Mentre in prima serata ci sarà il talentshow targato Mediaset Amici Di Maria condotto dalla solita Maria De Filippi. Italia 1 che dedica la propria serata ai più piccoli, che parte alle 21.05 con il film I Croods, che vede come protagonista il cavernicolo Grug che, dopo l’ennesimo brutto risveglio a causa di un violento terremoto, decide di spostarsi con l’intera famiglia in un’altra parte del mondo, alla ricerca di una nuova casa in un posto piu’ pacifico. Durante la migrazione, in un percorso. A seguire I Flinstones, film che prende spunto dalla serie TV anni 90′. Mentre se voleste passare una serata romantica, La 5 propone la pellicola Orgoglio e Pregiudizio con Keira Knightley e Rosamund Pie. Canale 20 che trasmetterà alle 21.05 il film Chinese Zodiac, film d’azione ambientato nell’imponente Palazzo d’Estate di Pechino, nel 1860 gli eserciti francese e britannico si appropriarono di dodici preziose teste di statue rappresentanti gli animali dello zodiaco cinese. Una menzione per il film che seguirà dopo,ovvero Dario Shadows con protagonista Jonny Deep.