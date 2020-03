Stasera in TV: ecco la programmazione Rai di sabato 21 Marzo 2020

Secondo weekend di quarantena, si inizia a sentire il distacco dalla quotidianità che sembra un lontano ricordo, ecco perché guardare divertenti spettacolo o film appassionanti può aiutarci a distrarci. Ecco a voi la programmazione Rai di questo sabato 21 marzo.

Su Rai 1 alle 20.00 partirà con il Tg1, mentre in prima serata andrà in onda una puntata speciale dei Soliti Ignoti, Soliti Ignoti – Speciale (Gioco) condotto da Amadeus. Mentre su Rai 2 avremo una serata dedicata ai telefilm, che inizierà alle 21.05 con N.C.I.S – Stagione 17 Episodio 6 – Nel mondo reale. La puntata si sofferma sul figlio di un sottufficiale della Marina viene trovato morto quando tutti erano pronti per festeggiare la sua uscita di prigione. Indagando,l’N.C.I.S risale a Dante Brown, il migliore amico di Kasie. A seguire alle 21.50, una puntata del telefilm F.B.I – Stagione 2 Episodio 14 – Sensi di colpa.Serata interamente dedicata alla scienza su Rai 3 alle 21.45 con Sapiens Un Solo Pianeta, condotto da Mario Tozzi che ci porterà alla scoperta del “genio”. Che cos’è la scienza? E’ vero che si basa su un metodo infallibile? La scienza è “vera” o può essere messa in discussione? Che cos’è il genio? Leonardo da Vinci lo era davvero? La scienza migliora la vita dei sapiens?. Passiamo adesso alla programmazione TV dei canali minori come Rai 4 e Rai 5.Partiamo con Rai 4 che alle 21.20 andrà in onda con la serie TV di successo Narcos:Mexico – Stagione 1 Episodio 7 – Il capo dei capi, serie ambientata in Messico, anni ’80. Il criminale Félix Gallardo vuole unificare gli affari dei trafficanti di droga e creare un unico grande cartello di Guadalajara. Nel frattempo l’agente della DEA Kiki Camarena viene trasferito a Guadalajara dalla California e si mette sulle tracce dei narcotrafficanti. Infine su Rai 5 alle 21.25 il documentario Art Night – Raffaello Picasso.