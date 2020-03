Karina Cascella Instagram: il suo messaggio di vicinanza ai follower

View this post on Instagram

In questo periodo mi sento in colpa per qualsiasi cosa. Quando mi sveglio al mattino, spero sempre di leggere buone notizie, ma mi accorgo subito che non ci sono, che i numeri invece di diminuire aumentano in maniera preoccupante. Ognuno di noi sta vivendo questo momento storico e incredibile a modo suo. Io ho dei riti in queste settimane.. Degli spazi che ho deciso di ritagliarmi per organizzare la giornata, dalla lettura, all’informazione, la pulizia, alla cucina, ai compiti con Ginni, a qualche gioco per distrarla..e poi quando me la sento, apro la porta ed esco in giardino. Un gesto così scontato, banale, fino a qualche tempo fa. Ora invece sento un nodo alla gola quando apro la porta, mi sento quando insicura e mi guardo attorno, come se mi preoccupassi anche dell’aria che respiro. Quando poi sono fuori, come oggi e sento il sole che scalda il viso, mi sento in colpa. Mi sento in colpa per chi in quel momento si trova in un letto d’ospedale, per i medici che lottano, per i parenti che soffrono. E penso a cosa posso fare io in questo momento. E la risposta è sempre la stessa. Aiutare a diffondere più che posso gli appelli a restare in casa. Appelli che annoiano, stufano, ma che sono indispensabili ora a far respirare i medici e gli ospedali che sono al collasso. Non so quando finirà tutto questo, ma so che sarò diversa. Lo sono già adesso. #restiamoacasa🏡💪❤️