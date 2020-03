Oroscopo Branko della settimana che va dal 23 al 29 marzo 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Siamo a un nuovo appuntamento con l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 23 al 29 marzo 2020. Ci stiamo avvicinando ad aprile e molte cose cambieranno per i segni zodiacali. Vediamo, intanto, come passeranno i prossimi giorni i segni zodiacali, leggendo l’oroscopo di Branko liberamente tratta dal suo libro Calendario Astrologico.

Ariete

Potreste iniziare questa settimana con un lunedì caratterizzato da nervosismo, ma già dal 24 marzo, grazie a una Luna benevola, ritroverete l’ottimismo perduto.

Toro

Siete di fronte a una settimana davvero promettente. Domani lunedì 23 marzo sarà una giornata all’insegna della fortuna per molti di voi, e sabato 28 potrete vivere una vera svolta positiva sul lavoro o in amore.

PROMOZIONE DEL GIORNO

ImunoGel, igenizzante ed antibatterico: 2 CONFEZIONI E 2 MASCHERINE IN OMAGGIO. SPEDIZIONE GRATUITA, PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO - Clicca qui per tutte le informazioni

Gemelli

Martedì 23 marzo 2020 qualche Gemelli avrà l’opportunità di fare incontri utili per il proprio lavoro, mentre la settimana si concluderà domenica 29 con una giornata contraddistinta dal relax.

Cancro

L’oroscopo di Branko vi suggerisce di sfruttare la giornata di martedì 24 per riposare e ricaricare le vostre energie. Occhio a qualche difficoltà causata da un possibile rivale giovedì 26 marzo 2020!

Leone

Preparatevi a una piacevole sorpresa martedì 24 marzo, grazie a una bella Luna. Molti nati in Leone potrebbe vivere una notte di passione mercoledì 25 marzo 2020.

Vergine

Anche se la settimana comincia con un po’ d’inquietudine, col passare dei giorni l’umore migliorerà. Giovedì 26 marzo 2020 potreste avere delle vincite e venerdì 27 risulterete particolarmente simpatici nei rapporti con gli altri.

Bilancia

Le previsioni astrali di Branko vi invitano a curare la forma fisica, in special modo martedì 24 marzo, giorno in cui ci sarà la Luna piena. Occhio anche a giovedì 26 perché potreste perdere il vostro proverbiale equilibrio.

Scorpione

Sfruttate il martedì 24 marzo 2020 per muovervi e mettere basi valide sul lavoro e in amore, in vista del momento in Saturno traslocherà definitivamente in posizione opposta. Il noto astrologo istriano vi suggerisce di prendervi del tempo, giovedì 26, per staccare un po’ la spina.

Sagittario

La settimana comincia col piede giusto, ma fate attenzione a non farvi prendere da dubbi inutili venerdì 27 marzo 2020. Sabato 28 sarà una giornata all’insegna del lavoro per molti di voi.

Capricorno

Siate prudenti mercoledì 25 marzo e non fatevi prendere dalla troppa gelosia! Il weekend, grazie anche a una Luna benevola, regalerà ai Capricorno in coppia un momento passionale.

Acquario

L’oroscopo di Branko anticipa la possibilità di fare un incontro eccitante martedì 24 marzo 2020. Occhio alla giornata di sabato 28, perché potreste ritrovarvi con poche energie!

Pesci

Mercoledì 26 marzo chi è in attesa di novità in ambito immobiliare potrebbe ricevere una risposta. La settimana si concluderà con una domenica in cui avrete voglia di pensare, e probabilmente contattare, dei parenti lontani.