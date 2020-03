Oroscopo Paolo Fox della settimana che va dal 23 al 29 marzo 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Eccoci tornati con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 marzo 2020. Sta per cominciare una nuova settimana, che sarà decisamente particolare come quella appena trascorsa. Scopriamo insieme cosa annunciano le stelle, leggendo l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno.

Ariete

Occhio alle vostre finanze: potreste imbattervi in difficoltà impreviste. Se mollerete le vostre difese in amore, ogni tensione si risolverà facilmente. Chi ha vissuto crisi di coppia, potrà superarle con l’impegno da parte di entrambi.

Toro

Sarà una settimana migliore rispetto a quella precedente. Molti di voi si sentiranno più tranquilli, anche se dovrete risolvere alcune piccole controversie in coppia legate ai problemi quotidiani.

Gemelli

State entrando in una fase molto positiva per i sentimenti. Le storie appena nate potranno rivelarsi promettenti, grazie alla spinta di Venere che arriverà presto nel vostro segno. Buone novità anche dal punto di vista economico e legale.

Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox vi invita alla prudenza: Giove opposto potrebbe causarvi delle tensioni, ma sforzatevi di non riversarle sul vostro partner! Dovrete recuperare tutto il coraggio che avete per ritrovare la serenità perduta.

Leone

Questo cielo sostiene i Leone che vorranno trovare maggiore felicità in amore. Anche sul lavoro sarete favoriti dalle stelle: se in passato avete faticato per un progetto, adesso potrete cominciare a raccogliere i primi frutti.

Vergine

La prossima settimana potreste ritrovarvi a fare delle spese legate alla casa o dover prendere decisioni importanti: muovetevi con prudenza. Il weekend sarà il momento più adatto per chiarire tutto ciò che non funziona più in amore.

Bilancia

Vi attende una settimana all’insegna di qualche tensione. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox anticipano un contrattempo fastidioso in amore, causato probabilmente a qualche problema lavorativo.

Scorpione

Occhio al fine settimana, perché potreste cadere nel tranello delle discussioni con parecchie persone. Cercate di mantenere la calma! Chi è single, dovrà fare i conti con la sua istintiva diffidenza per provare ad aprirsi maggiormente agli altri.

Sagittario

Alcuni di voi vivranno i prossimi giorni nervosamente, per via di qualche incomprensione di troppo. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri vi suggerisce di prendere le distanze, finché non avrete ritrovato più tranquillità. Chi vive una bella intesa di coppia potrebbe decidere, ora, di organizzare un trasferimento o un viaggio per il futuro.

Capricorno

Molti Capricorno sono usciti da un periodo piuttosto complicato; nei prossimi giorni, però, potrete godere di maggiore stabilità. Se avete vissuto degli screzi in amore, dovreste sfruttare questa settimana per rimettere le cose a posto, ma solo se riterrete che ne valga la pena!

Acquario

Dopo giornate molto faticose, potrete finalmente cominciare a sorridere un po’. Venere sta per diventare armonica e vi regalerà maggior fortuna in amore. Forse qualche Acquario riceverà delle notizie positive già a partire da mercoledì. Momento fortunato anche sul lavoro.

Pesci

Siete davanti a una settimana molto promettente ,sia in amore che nel lavoro. Molti nati in Pesci vivranno delle belle emozioni con il proprio partner. Questa Luna benevola, poi, regalerà interessanti gratificazioni professionali a qualcuno.