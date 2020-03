Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 23 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Siamo a un nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020. Eccoci davanti a una nuova settimana. Scopriamo come inizierà per i primi 4 segni dello zodiaco. Tensioni per il Toro e i Gemelli. Attenzione alle spese per l’Ariete, mentre il Cancro riscoprirà un amico. Di seguito le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Ariete

Attenzione alle spese nei prossimi giorni! L’oroscopo di Paolo Fox vi anticipa che e breve riceverete delle novità importanti. Questa settimana valutate con molta cautela ogni lettera che riceverete.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Toro

Domani e martedì saranno per voi due giornate piuttosto faticose. Vi sentirete stanchi, forse un po’ giù di corda e rischierete di cadere in discussioni inutili. Siate prudenti! Se avete decisioni importanti da prendere, aspettate qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Gemelli

In questo momento molti di voi si dovranno occupare di una questione che avevano lasciato in standby nei mesi scorsi. Potreste iniziare la settimana con alcune tensioni di troppo.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Cancro

È un momento difficile che alcuni Cancro affronteranno con l’aiuto dei propri cari. Forse riscoprirete il valore di un’amicizia in particolare. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri vi invita ad avere pazienza: presto questo periodo finirà!