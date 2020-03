Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 23 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020. Eccoci a una nuova settimana. Come trascorreranno questo lunedì i segni centrali dello zodiaco? Acque agitate in famiglia per il Leone e lo Scorpione. Molto meglio per la Vergine e la Bilancia. Di seguito le previsioni astrali per domani tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Leone

Uscite da un periodo piuttosto turbolento per i sentimenti. Cercate di mantenere la prudenza, anche in famiglia, perché molto probabilmente c’è qualcosa di ancora poco chiarito. È arrivato il momento di cambiare!

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox indica per la Vergine un buon momento per i sentimenti, anche se qualcuno potrebbe non trovare il riscontro che desidera nel partner. Il periodo che stiamo vivendo tutti è molto difficile, ma voi avete, come sempre, una marcia in più!

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Bilancia

Nonostante le difficoltà attuali che il nostro paese sta attraversando, vi aspetta dei mesi molto positivi in amore. Il famoso astrologo di Rai2 vi invita, però, a curare con più attenzione la vostra forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Scorpione

Potreste ritrovarvi davanti dei problemi legati a incomprensioni. Forse qualche Scorpione dovrà rivedere delle questioni importanti, ma prima del 12 aprile sarà davvero complicato trovare un valido accordo.