Stasera in TV: ecco la programmazione Mediaset del 22 Marzo 2020.

Sempre per la rubrica Stasera in TV, ecco a voi la programmazione Mediaset di domenica 22 marzo.

Si parte con Rete 4 alle 20.30 con la rubrica STASERA ITALIA WEEKEND, mentre in prima serata andrà in onda la divertentissima commedia americana “What Women Want – Quello che le donne vogliono”. La pellicola è stata realizzata nell’anno 2000, la regia é della statunitense Nancy Meyers e gli attori che interpretano il ruolo dei protagonisti sono Mel Gibson, Marisa Tomei, Helen Hunt. La trama è incentrata su Nick Marshall (Mel Gibson) scapolone con figlia adolescente entra in crisi quando la ambita posizione in azienda viene affidata ad una donna. Una mattina, dopo un “elettrizzante” incidente la sera prima, si sveglia con la capacità di sentire i pensieri delle donne. Il Tg5 apre alle 20.00 la serata targata Canale 5, che continuerà prima con una puntata di Paperissima Sprint, e poi con una nuova puntata di Live non é la d’Urso condotto da Barbara d’Urso. Su Italia 1 andrà in onda alle 21.25 il film Jack Reacher – Punto di non ritorno con protagonista Tom Cruise. Serata dedicata al romanticismo su La 5 con la commedia americana Un amore all’improvviso. Il protagonista si chiama Henry, ed ha una particolare conformazione genetica che lo fa viaggiare nel tempo all’imprevviso e senza che lui riesca a controllare il momento. Con una patologia del genere diventa molto difficile avere una famiglia.Infine, alle 21.04 su Canale 20 potrete vedere il secondo capitolo della saga dedicata a Blade. In questo film il cacciatore di vampiri Blade stringe un’alleanza con i suoi nemici abituali, per combattere insieme un potente nemico comune: