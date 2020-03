Stasera in TV: ecco la programmazione Rai del 22 Marzo 2020

Ci ritroviamo ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Stasera in TV, con un’occhio di riguardo alla programmazione Rai di domenica 22 Marzo 2020.

Serata che parte con Rai 1 alle 20.00 con il Tg1, a cui seguirà una puntata dei Soliti Ignoti. In prima serata andrà in onda la seconda puntata della miniserie Bella da Morire con protagonista Cristiana Capotondi.Nel primo episodio, i due protagonisti mettono sotto torchio Graziano Silvetti (Denis Fasolo), l’agente di Gioia (Giulia Arena) nonché suo amante. Anita (Margherita Laterza), intanto, grazie all’analisi delle medicine che la vittima assumeva regolarmente scopre l’orario della morte.Nel secondo episodio, invece, l’alibi di Graziano inizia a vacillare. Grazie alla testimonianza, raccolta in modo non del tutto legittimo, della sua donna delle pulizia da parte di Rachele, l’uomo viene arrestato. Prima serata Rai 2 che trasmetterà il talk show Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio e Luciana Litizzetto. In seconda serata, alle 23.20 andrà in onda una nuova puntata del solito appuntamento domenicale La Domenica Serata d’autore su Rai 3 con la pellicola targata Steven Spielberg The Post, con protagonista Tom Hanks. Rai 4 da evitare se i vostri figli non sono ancora andati a letto, perché alle 21.20 andrà in onda il film horror La Vedova Winchester. Infine, il canale Rai 5 offre un documentario per tutta la famiglia, che andrà in onda alle 21.20 intolato: Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili.