Belen Rodriguez Instragram: un allenamento da star

Belen Rodriguez Instagram regala a tutti i follower una sessione di allenamento. Nella sezione gym erano già presenti diversi video ma in questo caso, lei svolge un intero allenamento.

Un work out che puoi svolgere tranquillamente a casa come fa Belen Rodriguez, e anticipa che, ogni settimana, darà una serie di consigli e segreti per avere un corpo in perfetta forma.

Con un outfit nero inizia sul suo tappetino l’allenamento per una sessione di circa 5 minuti. In realtà di tratta di alcuni esercizi che richiedono davvero poco tempo ma che con costanza possono dare dei risultati molto interessanti. È altrettanto vero, come sottolineato nei commenti, che sarebbe poi opportuno abbinare una sana alimentazione.

Sognando un fisico come Belen Rodríguez

È attraverso un esercizio fisico costante che si poi mantengono i risultati ottenuti. È vero che in questo periodo ci si prepara alla prova costume e, considerando la fase di quarantena, potrebbe essere anche un buon modo per far passare bene e velocemente il tempo.

Belen Rodriguez ha un fisico scolpito, glutei alti, braccia toniche ma questi risultati certamente non sono arrivati in poco tempo. L ‘importante sarebbe comunque iniziare perché potresti vedere i risultati dopo qualche mese.

Spesso ci si scoraggia dopo la prima settimana perché sembra restare tutto invariato e si avverte il senso della fatica. A quest’ultimo ci si abitua dopo poco tempo ma quello che è necessario è l‘impegno, la volontà e la determinazione. Solo in questo modo, con l’intenzione anche a voler raggiungere l‘obiettivo, si affronta l’allenamento con maggiore entusiasmo. Ebbene sì, perché deve essere un momento piacevole e non una costrizione altrimenti meglio non iniziare questo percorso.

I suoi preziosi consigli del suo allenamento

Potrebbe essere davvero un’interessante idea questa lanciata da Belen Rodriguez per fare insieme l’allenamento quotidiano e quindi iniziare a rimettersi in forma. Lei ha un fisico invidiabile, non solo tonico ma anche senza alcuna imperfezione, delle gambe scolpite, dei glutei perfetti e anche una bella schiena, nulla si ottiene senza far nulla. È anche vero che questo tempo per stare a casa potrebbe essere sfruttato in modo sapiente per cercare, magari, anche di prendere delle buone abitudini.

Spesso è la vita frenetica ad allontanarci da uno stile di vita corretto. Anche se non è possibile svolgere all’aperto nessun tipo di attività è altrettanto salutate iniziare a farlo a casa. Devi avere il desiderio e la volontà di rimetterti in forma e magari, guardando il corpo di Belen Rodriguez, potresti trovare l’entusiasmo giusto. Dicamicela tutta, qualche volta si è anche sussurrata che qualche ritocchino c’è, decolté e glutei, mah……. Il seno sì, al ritorno dall’isola dei famosi lo ha ammesso lei stessa, per il lato b …si ipotizza che qualche aiutino sia stato dato.

Anche se così fosse Belen Rodriguez continua il suo allenamento e questo vuol dire che per mantenere quello che si ha, naturale o meno, l’esercizio fisico fa sempre più che bene. Tra l ‘altro, oltre a scolpire il corpo, fa mente anche alla mente che si rilassa, si distrae e riesci anche a scaricare lo stress accumulato durante la giornata.