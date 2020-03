Stasera in TV: ecco la programmazione Mediaset di Mercoledì 25 Marzo 2020

Per la rubrica Stasera in TV ecco a voi la programmazione Mediaset di mercoledì 25 marzo , ricco di grandi appuntamenti.

Serata Mediaset che parte su Rai 4 alle 21.25 con la rubrica a cura di Mario Giordano Fuori dal Coro, che come tema principale della serata avrà il coronavirus e la situazione attuale del nostro paese. Mentre su Canale 5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del Grande fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Da segnalare la notizia che il gfvip si concluderà giorno 8 aprile, in anticipo di tre settimane rispetto alla data che era stata inizialmente decisa. Grande serata su Italia 1 che inizierà alle 21.26 con John Wich, com protagonista Keanu Reevers. Dopo l’improvvisa morte della moglie, John Wick riceve da lei un ultimo regalo: un cucciolo di beagle. Il profondo dolore di John, pero’, viene interrotto quando la sua auto, una Boss Mustang del 1969, attira l’attenzione del sadico malvivente Iosef Tarasof che, nonostante il rifiuto di John, insieme ai suoi tirapiedi irrompe in casa dell’uomo per prendersi l’auto con la violenza. Il gesto della banda scatenera’ quindi il risveglio di uno dei piu’ crudeli assassini che la malavita abbia mai conosciuto. A seguire il film Costantine, il cui protagonista è un detective del paranormale, che dovrà sconfiggere il male per poter accedere al paradiso. La 5 che alle 21.10 trasmetterà il film romantico 7.39. Torna in prima serata su Canale 20 il telefilm Lucifer con la puntata numero 17 intitolata Un Concerto col Botto.