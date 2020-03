Giulia De Lellis lascia Iannone…..causa doping?

Giulia De Lellis sembrerebbe aver lasciato Andrea Iannone, il pilota dell’Aprilia, dopo aver scoperto le accuse di doping. Ad ipotizzarlo è il settimanale Oggi che attribuisce la fine della storia d’amore alle rivelazioni sul conto di Iannone.

La stessa Giulia De Lellis aveva lanciato un input ai suoi follower attraverso i social affermando che, se da qualche tempo appariva da sola, un motivo doveva esserci.

Sembrerebbe comunque essere rimasta in rapporti amichevoli con il suo ex fidanzato, considerandolo una persona importante della sua vita al quale continua a voler bene.

Assenza di dichiarazioni da parte di Giulia De Lellis

In realtà però occorre dire che mai sono state fatte rilevazioni spontanee che definissero i motivi della rottura tra i due. Giulia De Lellis, nell’ultimo periodo ha fatto comunque registrare degli spostamenti un po’ sospetti in quanto da, convivente di Iannone a Lugano, sembrerebbe essere con Andrea Damante per il periodo di quarantena.

Ed è proprio Damante che, essendo riapparso nella vita di Giulia De Lellis, avrebbe creato qualche piccolo problema. Il settimanale oggi afferma che alcuni amici della coppia avrebbero dato conferma del motivo della rottura della coppia a causa del test antidoping al quale sarebbe risultato positivo Andrea Iannone.

Quest’accusa in ambito professionale avrebbe condotto l’influencer a lasciarlo, un addio dovuto a questo scandalo. Dunque, invece che restare a dargli sostegno avrebbe deciso di lasciarlo. Infatti, lo stesso Andrea Iannone sui social, ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che gli sono molto vicini in questo momento così delicato e difficile da superare.

Il ritorno tra le braccia del suo ex Andrea Damante

Giulia De Lellis continua ad affermare di essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex ma, in realtà, il fratello di Iannone avrebbe lanciato qualche frecciatina nei confronti dell’ex fidanzata di suo fratello. Ora poco si sa se Giulia De Lellis stia insieme a Andrea Damante oppure sia a casa sua solo per trascorrere questo periodo di isolamento, fatto sta che la storia con il pilota Iannone può dirsi conclusa.

Le indiscrezioni circolavano già da qualche tempo e, i follower, non vedendoli più insieme avevano ipotizzato un rapporto a distanza. Altri pensavano che si fossero presi un periodo di riflessione ma, nel momento in cui è scoppiato il caso antidoping, sarebbe arrivata la conferma della loro rottura. Che poi lei sia tornata dal suo ex per farsi consolare non possiamo averne la certezza ma pare che sia ancora a casa di Damante. Ora la situazione appare essere poco chiara, tranne per alcuni dati che evidenziano la rottura tra l’influencer ed Iannone.

Per il resto, a causa anche di questo periodo di quarantena, le uscite vietate poco riescono a far trapelare sulle indicazioni dei due nuovi possibili fidanzati. Se così fosse, si sarebbe ricongiunta di nuovo la coppia originaria e il dj avrebbe riconquistato il cuore di Giulia De Lellis.

Abbiamo solo da capire, attraverso i social, se la reale motivazione dell’allottamento sia dovuta al test positivo del doping di Iannone. Potrebbe esser stato qualche colpo di fulmine precedente, che già c’era stato tra Giulia De Lellis e il suo ex fidanzato. Insomma, storie d’amore che ritornano e si rincorrono, dunque vedremo presto chi apparirà accanto alla bella Giulia De Lellis fotografata sui social.