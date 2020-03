Oroscopo internazionale Rob Brezsny settimana che va dal 26 marzo al 1 aprile: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Eccoci arrivati all’appuntamento con l’oroscopo internazionale Rob Brezsny della settimana che va dal 26 marzo al 1 aprile 2020. Sta terminando marzo e sta per cominciare un nuovo mese. Scopriamo insieme cosa anticipano le stelle per tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche sono liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Cercate di capire quale direzione è davvero autentica per voi e non tracciata dagli altri; quindi percorretela con fiducia.

Toro

È importante che siate gentili e intelligenti. Trovate ciò che fa per voi, come la musica per esempio, e che vi aiuti a esprimere intelligenza e gentilezza.

Gemelli

Anche se non avete ottenuto i riconoscimenti che speravate, sforzatevi di non perdere la fiducia nelle vostre capacità e nemmeno la fede che il successo potrà, infine, arrivare.

Cancro

L’oroscopo di Rob Brezsny vi invita a esprimere come potete la compassione e la cura per gli altri, per i valori in cui credete, anche se vi richiederà molto sforzo.

Leone

Se vi impegnate, potrete fare molte scoperte creative. Non lasciatevi assorbire troppo dal nervosismo e provate a trasformare questo sentimento in energia creativa.

Vergine

In questo periodo potreste sentire la necessità di capire meglio chi vi sta vicino. È giusto assecondare questo bisogno, senza esagerare però!

Bilancia

La prossima settimana, e anche le successive, potrebbe vedervi generare un’esplosione di bellezza, di quella bellezza che è duratura e profonda.

Scorpione

Le previsioni astrologiche di Rob Brezsny vi suggeriscono di sfruttare la settimana che viene per ottenere dei feedback utili, anche se sono critici.

Sagittario

I prossimi giorni dovrebbero essere dedicati alla passione e all’intesa di coppia. Il popolare astrologo americano vi consiglia di essere responsabili e amorevoli con il partner, e mai manipolatori o egoisti.

Capricorno

Le prossime settimane saranno ideali per chiudere il mondo esterno fuori dalla porta e dedicarvi anima e corpo a un progetto in cui credete.

Acquario

Fatevi trasportare dalla corrente che si sta smuovendo al vostro interno. Cercate di essere sinceri con voi stessi il più possibile e senza timore.

Pesci

Dovreste restare con i piedi per terra. Concentratevi su ciò che è concreto e risolvibile davvero e mettete da parte le problematiche astratte e irrisolvibili.