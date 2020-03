Stasera in TV: ecco la programmazione Rai di giovedì 25 Marzo 2020

Continua l’appuntamento giornaliero con la rubrica Stasera in TV. Ecco a voi la programmazione Rai di giovedì 26 marzo.

Partiamo con la programmazione di Rai 1 che alle 21.25 trasmetterà la prima puntata della nuova fiction Doc Nelle tue Mani, con protagonista Luca Argentero. La trama di questa nuova serie parla della vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, che viene sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi e la sua famiglia. Passando a Rai 2, abbiamo una prima serata ancora da definire, che vede momentaneamente in programmazione la replica della partita di qualificazione tra l’Italia under 21 e il Lussemburgo. Rai 3 che si dedicherà alla grande Mia Martini, a 25 anni dalla sua scomparsa, con un docufilm intitolato Mia Martini fammi sentire bella. Su Rai 4 andrà in onda il telefilm Criminal Minds con le puntate 12-13-14 della tredicesima stagione. Puntate che saranno incentrate su una serie di efferati omicidi a Central Park richiede l’immediato intervento dei profiler dell’FBI. Le orribili ferite riscontrate sui corpi delle vittime ricordano infatti il morso di un animale, ma i campioni prelevati non corrispondono alle prime ipotesi. Rai 5 andrà che trasmetterà alle 21.15 direttamente da Pechino, la Shangai Symphony Orchestra diretta dal maestro Long You.