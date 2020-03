Il Papa oggi in diretta alle 18: ecco il video della Benedizione “Urbi et Orbi” – 27 Marzo 2020

Diverse sono le iniziative del Papa in questi giorni che dopo il Padre Nostro che ha voluto recitare due giorni fa e la Santa Messa che va ogni giorno in onda alle 7 del mattino, oggi alle 18 si affaccerà su una Piazza San Pietro vuota ma piena nello stesso momento.

I fedeli saranno infatti collegati da tutto il mondo per la preghiera e la benedizione ‘Urbi et Orbi’ di Papa Francesco per l’emergenza coronavirus. Qui sotto potete trovare il video in diretta.

Alle ore 18:00 inizierà la diretta grazie ai canali ufficiali del Vaticano.