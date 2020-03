La maracuja fa ingrassare? La risposta dell’esperto

La maracuja è un frutto tropicale, conosciuto in Italia come frutto della passione. E’ un frutto ricco di nutrenti e di conseguenza apporta numerosi benefici al nostro organismo, allo stesso tempo ha anche un sapore molto gradevole. Le sue origini sono brasiliane, ma, oggigiorno è diffuso praticamente in tutto il mondo. Si presenta con un colore molto intenso e brillante, la gamma di colori è piuttosto ampia, anche se le verità più consumate sono di colore viola, gialla o arancione.

Come consumare questo frutto?

Il frutto della passione è molto versatile. Solitamente il suo utilizzo maggiore è al naturale, fresco, basterà tagliarlo a metà e consumare la polpa, ricca di semi, con un cucchiaino. Oltre che al naturale, la maracuja può anche essere aggiunta a yogurt, frullati, per la preparazione di dolci, ma data la sua coesistenza gelatinosa, si presta molto alla preparazione di mousse e budini.

Composizione nutrizionale

100 grammi di frutto apportano circa 95 Kcal, di certo non si può dire che il frutto della passione sia un frutto ipocalorico, ma ciò non toglie che possa essere consumato. Sarà sufficiente inserirlo in un regime alimentare equilibrato. Il componente principale della maracuja è l’acqua, ma essa apporta anche tantissimi nutrienti dalle proprietà benefiche.

Per 100 grammi di polpa abbiamo:

72,9 gr di acqua ;

; 2,2 gr di proteine ;

; 23,4 gr di carboidrati ;

; 10,4 gr di fibre ;

; 11,2 gr di zuccheri ;

; 0,7 gr di grassi ;

; 0.8 gr di ceneri ;

; 12 mg di calcio ;

; 0,1 mg di rame ;

; 1,6 mg di ferro ;

; 29 mg di magnesio ;

; 68 mg di fosforo ;

; 348 mg di potassio ;

; 0,6 mg di selenio ;

; 28 mg di sodio ;

; 0,1 mg di zinco ;

; 30 mg di vitamina C ;

; 1272 IU di vitamina A :

: 0,1 mg di vitamina B2 ;

; 1,5 mg di vitamina B3 ;

; 0,1 mg di vitamina B6.

Dunque da come si può notare, oltre ai carboidrati, costituiti principalmente da zuccheri e fibre, sono apportate anche le proteine, i grassi non sono particolarmente abbondanti.

Molto abbondanti anche i micronutrienti, fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo. Molto abbondanti anche gli antiossidanti.

Ecco 10 buoni motivi per consumare la maracuja

Previene alcune forme tumorali. Data la presenza di vitamina C, un potente antiossidante che contrasta l’azione dei radicali liberi. Per questo motivo è un frutto che previene l’invecchiamento, e l’ossidazione cellulare. Gli antiossidanti, oltre a proteggerci dai radicali liberi ci proteggono anche da alcune forme tumorali. Regola la pressione sanguigna. La maracuja, data la presenza di potassio, è molto utile per combattere la pressione alta. Favorisce la salute dell’intestino. Data la presenza di fibre, è favorito l’equilibrio intestinale, in questo modo verranno anche eliminate le tossine che si accumulano nel corpo. Di conseguenza il colon si purifica. Apporta benefici agli occhi. Data la presenza di vitamina A, vitamina C e flavonoidi, la maracuja dona protezione agli occhi e preserva la vista e previene malattie come la cataratta. Aumenta la produzione di sangue. Il frutto della passione contiene un quantitativo elevato di ferro, e data la presenza della vitamina C esso è meglio assorbito. Maggiore è la quantità di ferro nell’organismo, maggiore sarà la produzione di sangue. Favorisce la digestione. Grazie alla presenza di fibre. Potenzia il sistema immunitario. Sempre grazie alla presenza della vitamina C le difese immunitarie sono potenziate. Di conseguenza aumenta l’immunità verso malattie come l’influenza, il raffreddore e infezioni varie. Utile per la salute cardiovascolare. La maracuja abbassa i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, di conseguenza migliora il flusso sanguigno e si ha una maggiore protezione da malattie cardiovascolari. Migliora il sonno. La maracuja favorisce il rilassamento del sistema nervoso e di conseguenza favorisce il sonno. Utile contro l’asma.

La maracuja fa ingrassare?

Non esistono degli alimenti che facciano ingrassare o dimagrire, il tutto sta nel consumare ogni alimento in modo corretto e nelle giuste quantità.

Sicuramente la maracuja non è il frutto meno calorico esistente, contiene molti zuccheri, le calorie che apporta sono abbastanza elevate rispetto a tanti altri frutti, dunque potrebbe far ingrassare, ma ciò si verifica solo quando è consumata in quantità elevate. Se consumata in piccole quantità e con una frequenza minima non farà ingrassare.