Olivia Paladino: ecco chi è la compagna di Giuseppe Conte

Al centro dell’attenzione mediatica in questo particolare momento per l’Italia è senza dubbio Giuseppe Conte. Sono e saranno le sue decisioni a condizionare la vita degli italiani in merito all’emergenza Coronavirus, un momento storico che grava sulle sue spalle.

Cerchiamo ora di capire qualcosa in più anche della sua vita privata……Olivia Paladino è la sua compagna: figlia di Ewa Aulin, famosa attrice svedese, e di Cesare Paladino, proprietario del Plaza, importante hotel 5 stelle di Roma.

Lei ha 39 anni e Giuseppe Conte 55, una differenza di età che però non sembra trasparire. Lei è una donna avvenente, fisico slanciato, alta 170 cm è una persona molto riservata.

La storia di Olivia Paladino

Appare poche volte in pubblico, lavora assieme a sua sorella nella gestione dell’azienda della famiglia. Su di lei poco si riesce a scorgere anche perché non ha un profilo social e non è mai stata presente accanto al Premier nelle visite ufficiali.

Ha una figlia adolescente ma anche di lei poco si sa. Prima di Olivia Paladino, il Premier Conte era sposato con Valentina Fico, con cui ha avuto Niccolò, che oggi ha 11 anni. Olivia Paladino ha frequentato le migliori scuole private di Roma, sembrerebbe che loro si siano conosciuti durante una riunione dei professori per i loro figli.

Non vedendoli insieme, qualche tempo fa, si era ipotizzata una rottura della coppa ma poi nulla più si è saputo. Gli unici scatti rubati dai paparazzi sono quelli che la immortalano insieme al suo fidanzato a fare la spesa o al mare. Lei essendo una persona piuttosto nota non ama avere riferimenti pubblici sul suo conto e quindi non è presente in rete se non per quello che appare sui giornali.

La storia d’amore tra Giuseppe Conte e Olivia Paladino

I paparazzi stessi faticano a riconcorrerla poiché svolge una vita molto ritirata e non ama eventi mondani. Gli scatti che circolano sul web la ritraggono al mare in compagnia di sua figlia. Biondissima e in perfetta forma fisica, si mostra con un costume intero, nulla di interessante oltre ad avere individuato quale spiaggia frequenta. È davvero raro riuscire a trovare delle immagini che la ritraggono insieme al suo fidanzato Giuseppe Conte.

Quest’ultimo, pur essendo separato dalla sua ex moglie Valentina Fico, avvocato dello stato, si occupa da bravo papà di suo figlio che prende da casa della madre e lo accompagna a scuola. Insomma, pare essere rimasto in buoni rapporti con la sua ex moglie ed essere molto riservato con la nuova fidanzata. Ora che il Premier è così coinvolto e impegnato nel suo ruolo, sarà ancora più difficile cogliere qualche scatto.

Sembrerebbe però, che questa sia la sua fidanzata successiva alla separazione con sua moglie. Curiosando e sbirciando sul web, lei sarebbe apparsa in versione sexy in costume sulla terrazza della villa che si trova sul litorale romano. Scatti che ritraggono sia lei da sola ma anche in compagnia del Premier. Insomma, Olivia Paladino a qualche scatto rubato non è riuscita a sfuggire ma siamo certi che continuerà a mantenere la sua riservatezza come ha fatto sino ad oggi.