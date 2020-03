Oroscopo Branko domani sabato 28 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Torniamo puntuali con l’oroscopo di Branko per domani sabato 28 marzo 2020. Scopriamo cosa indicano i pianeti per la giornata di domani. Come passeranno questo sabato gli ultimi 4 segni zodiacali? Ecco, di seguito, le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani sabato 28 marzo 2020: Sagittario

Le previsioni astrali di Branko anticipano, per voi Sagittario, un sabato all’insegna del lavoro. Nonostante le restrizioni del momento, qualcuno di voi potrebbe prendere in considerazione lo smart working.

Oroscopo Branko per domani sabato 28 marzo 2020: Capricorno

Dovreste staccare un po’ la spina dalle troppe preoccupazioni di questi giorni. Qualche nato in Capricorno potrebbe sfruttare questo sabato sera per ritrovare l’intesa di coppia assopita da tempo.

Oroscopo Branko per domani sabato 28 marzo 2020: Acquario

Sono giornate che vi trovano senza energie. Il popolare astrologo Branko vi invita a dedicare un po’ di tempo, se riuscite, al riposo e alla cura della vostra forma fisica.

Oroscopo Branko per domani sabato 28 marzo 2020: Pesci

Sicuramente per via del momento difficile che sta attraversando il nostro paese, ma in questi giorni avete una gran voglia di affetto. È un’ottima occasione per contattare le persone cui volete bene adesso!