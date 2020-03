Oroscopo Paolo Fox domani sabato 28 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

L’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020. Siamo arrivati all’ultimo weekend di marzo. Come lo trascorreranno i primi 4 segni zodiacali? C’è un miglioramento nell’aria per il Toro e i Gemelli. L’Ariete può riappacificarsi con il partner ora, mentre il Cancro attraversa una fase di cambiamento. Di seguito le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Ariete

Le previsioni astrali di Paolo Fox anticipano una giornata ideale, quella di sabato, per fare pace con qualcuno, se avete litigato nei giorni precedenti. Basta solo un po’ di volontà.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Toro

Finalmente non avete più Venere in opposizione a crearvi malumore in amore. Con un po’ di pazienza i contrasti di coppia potranno essere superati.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Gemelli

I Gemelli che vogliono iniziare nuovi progetti tra poco potranno farlo, grazie al sostegno di Saturno. Il popolare astrologo di Rai2 vi invita, però, a non pretendere la perfezione né da voi né da chi vi sta vicino.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Cancro

Non dovete preoccuparvi troppo, se in questo momento state guadagnando di meno, perché presto potrebbero arrivare nuove opportunità. Molti di voi dovranno affrontare un cambiamento importante sul lavoro.