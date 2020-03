Oroscopo Paolo Fox domani sabato 28 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci all’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020. Vediamo cosa indicano le stelle per la giornata di domani. Come passeranno il weekend i 4 segni centrali dello zodiaco? Insoddisfazione per il Leone e la Vergine. L’amore torna nella vita della Bilancia, mentre lo Scorpione avrà degli alti e bassi. Scopriamo nel dettaglio le previsioni astrali, leggendo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Leone

Sarà difficile scegliere tra il piacere e il dovere. In questo periodo vorreste restare un po’ per conto vostro, ma la condizione attuale rende complicato il ritagliarsi uno spazio proprio. Siate pazienti con chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Vergine

In questi giorni vivete delle controversie con il partner. Non dipende da voi, ma dalla poca chiarezza della persona al vostro fianco. Anche se vi sembra di non ricevere in proporzione a ciò che date, tranquillizzatevi: nelle prossime giornate la situazione migliorerà.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa la possibilità di recuperare una storia. Se siete single, perché non sfruttare questo periodo per fare nuove conoscenze sui social? Adesso avrete una gran voglia di emergere.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Scorpione

Siete persone notoriamente sensibili, ma stavolta non dovrete assecondare troppo il malumore. Le stelle vi consigliano di ascoltare il cuore, soprattutto sabato sera, altrimenti potreste discutere con il partner. Provate, comunque, a mantenere anche un po’ di razionalità, che vi servirà per ridimensionare un evento poco gradito.