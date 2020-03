Oroscopo Paolo Fox domani sabato 28 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo giunti all’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020. Quali segni, fra gli ultimi dello zodiaco, saranno favoriti dai pianeti nel weekend? Bene l’amore per il Sagittario, mentre ancora nervosismo per il Capricorno e l’Acquario. Ecco, di seguito, le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Sagittario

È un periodo in cui l’amore torna protagonista nella vita di molti Sagittario. Il problema ci sarà per chi s’intestardirà a tenere due relazioni in piedi. Il popolare astrologo Paolo Fox vi invita a far chiarezza entro aprile, perché poi sarà importante evitare le complicazioni in amore.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Capricorno

Non è affatto un periodo facile, ma dovete sforzarvi di ritrovare un po’ di fiducia. Siete nelle grazie di Giove e questo vi sosterrà ad affrontare le difficoltà attuali. A breve riceverete notizie molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Acquario

In questi giorni siete piuttosto nervosi e polemici e avreste voglia di dare un taglio netto a tutto ciò che non va. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox anticipano in aprile un risveglio dei sentimenti. Per adesso, però, dovreste cercare di tranquillizzarvi un po’.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 28 marzo 2020: Pesci

Aprile sarà un mese decisivo per molti di voi. Venere, il pianeta dell’amore, vi spingerà a chiudere quei rapporti che non vanno più bene, senza soffrire troppo. In questo momento sentite un gran bisogno di affetti sinceri, affrontate le difficoltà e tenete duro!