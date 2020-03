Stasera in TV: ecco la programmazione Mediaset di Venerdì 27 Marzo 2020

Per la rubrica Stasera in TV, ecco a voi la programmazione Mediaset di venerdì 27 marzo.

Si parte con Rete 4 che alle 21.25 andrà in onda con il programma “crime” Quarto grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale 5 alle 20.00 ci sarà il Tg5, a cui seguirà Striscia la Noritizia – La Voce della Resilienza.Mentre in prima serata andrà in onda il solito appuntamento del venerdì con Amici di Maria De Filippi. Da sottolineare che questa sera si chiude il televoto per mandare direttamente in finale uno dei 5 ragazzi rimasti in gara. Su Italia1 invece, ci sarà il film Terminator Genesys, sequel della saga dedicata al robot John Connor interpretato da Arnold Schwarzenegger.In questo film, per proteggere Sarah Connor e salvaguardare il futuro, il leader della resistenza umana John Connor decide di spedire indietro al 1984 il Sergente Kyle Reese. Tuttavia, un evento inaspettato crea una frattura nella linea temporale e il Sergente Reese si ritrova in un passato nuovo e sconosciuto. La sua nuova missione diventa quindi ripristinare il futuro e per riuscire dovra’ fronteggiare improbabili alleati, tra cui il nuovo terminator T-800, il Guardiano e nuovi, pericolosi nemici. Su La 5 andrà in onda il film romantico Le Regole del Caos con Kate Wislet, la leggendaria Rose di Titanic. Serata movimentata su Canale 20, che alle 21.25 trasmetterà il film d’azione Amici per la Morte.