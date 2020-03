Stasera in TV: ecco la programmazione Rai di Venerdì 27 Marzo 2020

Terzo weekend di quarantena forzata. Le serate in discoteca sono state sostituite dalle serate film, ecco perché vi servirà consultare la nostra rubrica Stasera in TV. Andiamo a vedere la programmazione Rai di questo venerdì 27 marzo.

Partiamo con Rai 1 che alle 21.25 trasmetterà una nuova puntata di Ulisse: il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela, figlio del grande Piero. Torna su Rai 2 il telefilm The Good Doctor con l’episodio 13 della terza stagione. In questa puntata Shaun affronta un periodo di crisi con Carly. Nel frattempo, Claire viene delusa da un paziente in cui aveva riposto la sua fiducia. Mentre Rai 3 dedicherà la sua prima serata al coronavirus, con una puntata di Presa Diretta, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Invece, su Rai 4 andrà in onda il film d’azione Parker, con protagonista Jason stathman.Parker (Jason Statham), è un professionista del crimine che rispetta alcune rigide regole morali che si e’ dato, partecipa a una spettacolare rapina che mette a soqquadro un’intera citta’ ma, anziche’ ottenere la sua parte del bottino, si vede truffare dai complici. Per chi volesse conoscere un po’ di più il grande pittore Picasso, La 5 alle 21.25 trasmetterà il documentario Tiepolo Picasso, ch cercherà di restituire un ritratto intimo dell’uomo e del genio che fu Pablo Picasso.