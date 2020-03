Coronavirus DATI UFFICIALI – Ecco il Bollettino della Protezione civile per il 28 Marzo

Sono stati da poco pubblicati i dati ufficiali sui contagi da Coronavirus in Italia per il 28 Marzo 2020. Qui sotto potete trovare la tabella con le novità della giornata. La Lombardia è sempre la regione più colpita con quasi 40 mila casi totali mentre in Emilia Romagna sono stati superati i 12 mila casi.

In Veneto i dati sono quasi 8 mila, così come in Piemonte. Il numero totale di casi in Italia è 92.472 dei quali 70.065 sono attualmente positivi. I dimessi sono 12.384 mentre i morti hanno superato i 10 mila: in totale, infatti, i deceduti sono 10.023.

Il totale dei tamponi effettuati è di 429.526. Il prossimo aggiornamento sui dati ufficiali avverrà domani.