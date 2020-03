Coronavirus, numeri e dati della Protezione Civile – 28 Marzo 2020

Stando ai dati forniti ieri dalla protezione civile il numero dei nuovi contagiati da coronavirus in Italia aumenta in modo stabile se si paragonano i dati degli ultimi due giorni.

Ieri i nuovi contagiati sono stati 4.401, leggermente in calo rispetto ai 4.492 del giorno precedente. Il numero di vittime purtroppo continua a crescere. Nelle ultime 24 ore sono state 969. Si tratta del giorno peggiore da quando ha avuto inizio l’emergenza in Italia. In crescita anche i pazienti dichiarati guariti che sono stati 589 ieri.

Un’epidemia da coronavirus che sta continuando a mietere vittime anche tra i medici. Il totale ha raggiunto quota 51 mentre sono 6.414 gli operatori sanitari contagiati. L’età media è di 49 anni ed il 35% è di sesso maschile. Si tratta di circa il 9% dei casi totali segnalati.

Ma nonostante i rischi dopo la risposta dei medici anche gli infermieri stanno rispondendo in maniera sostanziale alla richiesta di una task force da inviare nelle regioni più colpite. A fronte di 500 posti, sono arrivate già 3.500 domande di adesione, la maggior parte dal Sud.

Coronavirus: i dati regione per regione

Lombardia: 23895

Emilia Romagna: 9361

Veneto: 6648

Piemonte: 6347

Marche: 2850

Toscana: 3170

Liguria: 2060

Lazio: 2013

Campania: 1292

Friuli Venezia Giulia: 1027

Trento: 1164

Bolzano: 833

Puglia: 1236

Sicilia: 1158

Umbria: 824

Abruzzo: 860

Valle D’Aosta: 413

Calabria: 469

Molise: 86

Basilicata: 147

Sardegna: 496

L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato tre nuove sperimentazioni cliniche su farmaci per il trattamento della malattia Covid-19. Si tratta di uno studio su 2 farmaci biologici e uno su un farmaco già in uso per l’artrite reumatoide ed uno studio con il farmaco tocilizumab, anch’esso in uso per l’artrite, in casi precoci e gravi.

A preoccupare al Sud è anche il pericolo di una rivolta sociale. Se le restrizioni venissero prolungate ancora per molto tempo e non verranno intraprese misure economiche adeguate a sostegno dei cittadini, secondo l’Intelligence italiana si corre il rischio di incorrere in problemi di ordine pubblico.