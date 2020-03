Fabrizio Corona Instagram: “Io sarò sempre un detenuto”

View this post on Instagram

Esattamente un anno fa, venivo arrestato per la 4 volta, non sapevo cosa sarebbe successo, quanto tempo sarei dovuto rimanere chiuso dentro una cella, ma sapevo che avrei combattuto per curarmi, per riprendermi, per non sbagliare più, per rispettare le regole. Senza mezzi di comunicazione con l’esterno, senza nessun termine, immerso in mille incertezze sono riuscito piano piano a riprendere la mia vita e ora la sto ricostruendo. Sono stato un detenuto, sono un detenuto, lo sarò sempre e oggi invito il governo ad avere umanità e intervenire immediatamente per la situazione delle carceri italiane. La situazione è grave e bisogna intervenire subito per loro che comunque sono parte della nostra società e per le loro famiglie. Sono essere umani cazzo, chi comanda lo deve capire. @adalet_official Ps. Un abbraccio a tutte le famiglie.