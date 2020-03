Oroscopo Branko domani domenica 29 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Torniamo con l’oroscopo di Branko per domani domenica 29 marzo 2020. L’ultimo weekend di marzo volge al termine. Come trascorreranno la domenica i primi 4 segni dello zodiaco? Chi sarà maggiormente favorito dalle stelle? Scopriamolo, leggendo le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Ariete

Per molti Ariete le ultime settimane non sono state proprio rose e fiori, soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia. Domani, però, le cose potrebbero migliorare e potrete ritrovare, finalmente, una bella intesa di coppia.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Toro

Anche se avete avuto delle difficoltà, ora la situazione dovrebbe cambiare. Forse qualche Toro ha già ricevuto una piacevole sorpresa o una risposta lavorativa sabato 28 marzo. Domani, comunque, sarà una giornata ideale per pensare a futuri progetti e strategie da portare avanti.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Gemelli

Anche se il periodo che stiamo vivendo mette a dura prova gli equilibri interiori di tutti, l’oroscopo di Branko vi invita ad approfittare di questa domenica per riposare e concedervi il meritato relax.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Cancro

Il popolare astrologo istriano vi consiglia di usare queste giornate ferme, e quella di domenica in modo particolare, per staccarsi dal mondo esterno, fare un lavoro di autoanalisi e chiarire, una volta per tutte, le proprie priorità.