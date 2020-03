Oroscopo Branko domani domenica 29 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Si rinnova il nostro appuntamento con l’oroscopo di Branko per domani domenica 29 marzo 2020. Vediamo come trascorreranno la giornata di domenica i 4 segni centrali dello zodiaco. Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Leone

Avete avuto alcune settimane caratterizzate da alti e bassi in amore. Domani l’oroscopo di Branko indica una giornata ideale da dedicare al rapporto di coppia. Non è detto che non riusciate a recuperare la serenità perduta.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Vergine

Quest’ultimo periodo vi ha visto protagonisti assoluti della vostra vita. Molti di voi hanno potuto avviare progetti importanti e forse vedere addirittura i primi risultati. Approfittate di questa domenica per fermarvi, riposare e ricaricare finalmente le batterie.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Bilancia

Domenica 28 marzo Marte, il pianeta della forza e della determinazione, sarà in posizione perfetta e vi regalerà l’energia necessaria per affrontare questo periodo. Sfruttate la giornata di domani per progettare il vostro futuro con più ottimismo.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Scorpione

Questo momento molto critico vi mette alle strette e vi costringe a scavare dentro di voi per una conoscenza più approfondita. Ora è arrivato il momento di fare maggior chiarezza su ciò che volete davvero e cosa, invece, dovrete chiudere definitivamente.