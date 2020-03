Oroscopo Branko domani domenica 29 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricono, Acquario e Pesci

Eccoci tornati con l’oroscopo di Branko per domani domenica 29 marzo 2020. Il mese di marzo sta finendo, con tutti gli eventi critici che lo ha contraddistinto. Sta per arrivare aprile, un mese che porterà molti cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Vediamo, nel frattempo, l’oroscopo di Branko per la giornata di domenica.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Sagittario

Le previsioni astrali di Branko vi avvertono: domani potrebbe essere una giornata caratterizzata da schermaglie fastidiose. Provate a mantenere la calma il più possibile!

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Capricorno

Anche se i tempi attuali non permettono molta serenità, le stelle vi consigliano di sfruttare questa domenica per chiudere le problematiche esterne fuori dalla porta di casa e ritagliarvi un momento di relax tutto per voi. Ne avete bisogno per rigenerarvi.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Acquario

State vivendo una fase della vostra vita molto complicata. Saturno non vi dà tregua e vi spinge a mettere in discussione ogni aspetto. Il famoso astrologo istriano vi rasserena: finalmente potrete guardare al futuro con una nuova speranza.

Oroscopo Branko per domani domenica 29 marzo 2020: Pesci

Il momento attuale vi sprona a cercare i nostri affetti, anche quelli che avevate trascurato in passato, forse perché dati per scontati. Domani può essere la giornata giusta per contattare quei parenti lontani che non sentivate da un po’ di tempo.