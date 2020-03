Oroscopo Paolo Fox domani domenica 29 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020. Un’altra settimana volge al termine e ci prepariamo ad accogliere aprile, un mese di grandi novità per molti segni. Nel frattempo vediamo come passeranno la domenica i primi 4 segni dello zodiaco. Nervosismo per l’Ariete e il Cancro. I Gemelli aspettano un riscontro sul lavoro, mentre il Cancro deve rivedere delle spese. Di seguito, le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fo per domani domenica 29 marzo 2020: Ariete

Cercate di evitare i contrasti. Uscite da giornate piuttosto turbolente e ora avete bisogno di prendervi del tempo. Questo periodo potrebbe mettervi di fronte a decisioni drastiche in amore: o si avanti o si chiude definitivamente una relazione.

Oroscopo Paolo Fo per domani domenica 29 marzo 2020: Toro

In questo momento avreste bisogno di più certezze, anche materiali, per stare tranquilli. In amore volete che il partner sia più presente e disponibile nei vostri confronti. Siete preoccupati per le finanze e molto probabilmente dovrete rivedere delle spese che avevate programmato da tempo.

Oroscopo Paolo Fo per domani domenica 29 marzo 2020: Gemelli

I Gemelli hanno visto la propria attività o un progetto, in particolare, bloccarsi per via degli eventi che stiamo vivendo. E ora siete in attesa di un riscontro o un riconoscimento. Qualcuno forse è preoccupato per una persona cara, ma Paolo Fox vi rassicura: in aprile Venere sarà nel segno e vi porterà una ventata di energia nuova.

Oroscopo Paolo Fo per domani domenica 29 marzo 2020: Cancro

State vivendo queste giornate con un animo molto insofferente e agitato. Anche se le cose intorno a voi vanno bene, vi sentite ugualmente turbati, ma questo fa parte della vostra natura così volubile. Sforzatevi ora di superare questa tensione. Le previsioni astrali di Paolo Fox anticipano un miglioramento a breve, quando Saturno non sarà più in opposizione.