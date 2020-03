Oroscopo Paolo Fox domani domenica 29 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpine

Eccoci tornati con l‘oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020. Scopriamo come trascorreranno la giornata di domenica i 4 segni centrali dello zodiaco. Il Leone deve muoversi con cautela, mentre la Vergine cerca maggior solidità nel rapporto. Tensione per la Bilancia e lo Scorpione. Vediamo, nello specifico, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020: Leone

L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di non lanciarvi, adesso, in modo avventato in nuovi progetti, perché tra poco Saturno sarà in opposizione e vi chiederà il conto. Queste stelle vi spingono sempre di più a rivedere una relazione che zoppica oppure a chiuderla una volta per tutte.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020: Vergine

In questi giorni la Vergine ha bisogno di maggior concretezza, che probabilmente, ora cerca anche nel proprio partner. State passando un periodo piuttosto complicato, avete molte cose per la testa. Non abbattetevi però, perché questo oroscopo è comunque positivo e favorisce i nuovi contatti per i single in cerca di riscatto.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020: Bilancia

È molto probabile che in questo momento perdiate più volte le staffe, perché siete nervosi e vi sentite in lite con il mondo intero. Forse vi aspettavate più conferme in amore e adesso vi ritrovate a dover rimandare decisioni importanti al mese prossimo.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020: Scorpione

Non sono giornate facili: molti di voi sono arrabbiati per via di uno sgarbo ricevuto oppure si sentono ingiustamente accusati di qualcosa. Da almeno 15 giorni state facendo lo stretto indispensabile, ma tutto ciò che fate comporta sempre una seconda revisione. Il famoso astrologo di Rai2 vi invita a fare attenzione alla coppia: potrebbero riaffiorare vecchie questioni irrisolte.