Oroscopo Paolo Fox domani domenica 29 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo giunti all’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020. Quali segni saranno protetti dai pianeti e quali, invece, avranno delle difficoltà? Scopriamo cosa ci svelano le stelle per gli ultimi 4 segni dello zodiaco. Turbamenti in amore per il Sagittario e il Capricorno. L’Acquario è in pieno cambiamento, mentre i Pesci devono chiarire con il partner. Ecco, di seguito, le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020: Sagittario

Vi aspettano giornate molto scombussolate in amore. Potreste svegliarvi e d’un tratto decidere d’interrompere una storia. Le convivenze o le relazioni di lunga durata saranno adesso messe a duro prova. A complicare il tutto, c’è anche lo stress lavorativo di questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020: Capricorno

Parecchi Capricorno hanno dovuto affrontare, in questo periodo, una crisi di coppia. Forse qualcuno è stato particolarmente assorbito dal lavoro, trascurando troppo il rapporto con il partner. Anche le relazioni ben collaudate hanno visto traballare, in questi giorni, la propria solidità.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020: Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di evitare, il più possibile, le polemiche. Vi sentite fortemente a disagio, perché da qualche mese non sopportate più la vita che state facendo. Volete un cambiamento radicale, forse anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 29 marzo 2020: Pesci

Se qualcuno sta vivendo delle questioni familiari, le potrà risolvere in questi giorni con facilità. Fate attenzione ad aprile, perché potreste ritrovarvi a discutere alcune situazioni sentimentali. Le coppie che hanno vissuto un lungo distacco, ora devono cercare un riavvicinamento.