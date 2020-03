Stasera in TV: ecco la programmazione Rai di Sabato 28 Marzo 2020

Per la rubrica Stasera in TV, la programmazione Rai di questo sabato sera 28 marzo.

Su Rai 1 alle 21.25 andrà in onda il nuovo show di Fiorello VivaRaiPlay! Il Meglio. Se invece, volete continuare ad essere informati sulla nostra situazione attuale, Rai 2 dedica la sua serata all’attualitá, con il programma Petrolio – Antivirus, condotto da Dullio Gianmaria. Nel corso della puntata parleranno: Walter Ricciardi, consigliere Oms; Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano; Antonella Viola, immunologa della Città della Speranza di Padova; Sergio Romagnani, professore di immunologia dell’Università di Firenze; Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare in Lombardia; Gaia Panina, direttore medico di Novartis; Antonio Di Bella, direttore di RaiNews24; Massimo Girardis, primario di terapia intensiva al Policlinico di Modena, e i corrispondenti Rai da Parigi, New York, Berlino, Londra e Pechino. Su Rai 3 torna Mario Tozzi con il suo Sapiens Un Solo Pianeta, approfondimento dedicato sull’uomo, sulla natura, sullo spazio. Rai 4 invece, alle 21.18 trasmetterà gli episodi 9 e 10 della prima stagione della serie TV americana Narcos: Mexico. Infine su Rai 5 andrà in scena lo spettacolo teatrale Passerotti o Pipistrelli? Spettacolo che vede protagonista Pericle, un ragazzo costretto a vivere su una serie a rotelle in seguito ad un incidente stradale.