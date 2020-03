CORONAVIRUS 29 Marzo – Ultime Notizie, contagi e dati ufficiali della Protezione Civile – Bollettino di oggi

By

Ultime Notizie Coronavirus. Continuano ad aumentare i morti per coronavirus in Italia. Proprio ieri è stata superata la soglia dei 10.000 e purtroppo questo trend sembra non voglia fermarsi. Secondo i dati di ieri, infatti, i casi totali sono 9.472 su un totale di 429.526 tamponi effettuati.

Continua ad essere sempre la Lombardia la regione con più casi: sfiora ormai la quota dei 40 mila casi totali. Attualmente in tutta Italia sono 70 mila i positivi. Come già detto sopra, 10 mila sono i morti mentre 12 mila nel complesso sono in guariti.