Coronavirus, DIRETTA Conferenza Stampa Protezione Civile – Bollettino di oggi – 29 Marzo 2020

Conferenza Stampa Protezione Civile. Torna il nuovo appuntamento giornaliero che vede la conferenza stampa della Protezione Civile del 29 Marzo 2020. Durante la giornata di ieri avevano confermato il superamento dei 10 mila morti per coronavirus con più di 70 mila italiani contagiati.

Le regioni più colpite sono, oltre alla Lombardia che ha raggiunto i 40 mila casi totali, l’Emilia Romagna, il Veneto ed il Piemonte. Queste ultime sono le uniche tre regioni ad aver superato la soglia dei 5000 casi fino alla giornata di ieri.

Ora si attende il nuovo bollettino della Protezione Civile per capire cosa è successo nelle ultime 24 ore. Diverse sono comunque già le notizie emerse dai vari organi di stampa. Intanto dall’Albania è arrivata una equipe di medici e dottori che si andranno a schierare in prima linea in Lombardia per dare una mano con questa incredibile emergenza sanitaria.

Diretta Conferenza Stampa Protezione Civile – 29 Marzo 2020

Qui sotto inseriremo il video della conferenza stampa in diretta. In tempo reale potrete dunque seguire l’andamento dei nuovi contagi in tutte le regioni d’Italia. Al momento potete rivedere quanto è stato detto durante la conferenza stampa del 28 Marzo. La conferenza stampa di oggi inizierà alle ore 18.