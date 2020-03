Gossip Angela Merkel: tutto quello che non sai sulla cancelliera tedesca

Angela Merkel, al centro oggi del dibattito europeo fa suscitare grande scalpore per la posizione presa dalla Germania. Figura politica molto discussa che è alla guida della Germania, dal temperamento inamovibile e estremamente riservata sulla sua vita privata.

Poche sono le notizie di gossip che trapelano su di lei, si riserva poche uscite se non quelle di lavoro. Vediamo ora qualche curiosità che siamo riusciti a sbirciare sul suo conto…..

Una famiglia “originale”

Seppur tutti la conoscono come Angel Merkel, in realtà lei si chiama Angela Dorothea Kasner, nome da nubile. La città natale è Amburgo ma solo poche settimane dalla sua nascita si trasferisce a Quitzow poiché lì, suo padre Kasner, aveva ricevuto il primo incarico da Pastore. Tra l‘altro, Kasner ha anche militato nella gioventù hitleriana. Negli anni ha abbandonato la religione cattolica della sua famiglia per diventare pastore.

Le origini della sua famiglia sono polacche, infatti, suo nonno, negli anni 30 cambiò cognome, e fino al XVIII scolo avevano vissuto a Poznan. Una tra le tante famiglie polacche che si sono germanizzate.

Lei è la prima di tre figli, Marcus e Irene. Marcus è oggi uno scienziato e sua sorella una terapista riabilitativa. Angela Merkel vive così una realtà familiare molto vicina ai regimi politici e sociali. Studentessa modello presso la facoltà di Fisica a Lipsia, si iscrive all’organizzazione giovane comunista ricoprendo incarichi direttivi.

La sua famiglia, all’epoca aveva due auto, un vero lusso e questo, ha sempre lasciato ipotizzare che potessero avere rapporti con il governo dell’est, considerando anche la libertà di movimento con la quale si spostavano.

Angela Merkel, da sempre comunista nel cuore, ha preferito la Cresima alla cerimonia classica per la maggiore età organizzata dal suo partito.

Carriera politica e doppio matrimonio per Angela Merkel

È da qui che la carriera politica sarà in ascesa anche grazie alla sua determinazione di conquistare il potere. È stata contraddistinta come “un’americana in Germania” quando sostenne la politica americana in Iraq.

Nel 2005 che diventa cancelliera per poi essere rieletta nel 2009 e nel 2013. Ma quanto le consente di guadagnare questa carriera politica? È uno tra i politici con il maggior guadagno…..234,400 dollari che tradotti in euro sono circa 216.625, 9168, una cifra da capogiro seconda solo al primo ministri di Singapore.

Ma la vita della Merkel non è stata solo studio e carriera politica: a soli 23 anni, quando era ancora una studentessa, decise di sposare Ulrich Merkel, compagno di scuola e da qui prese il cognome. Nel 1982 divorziò dopo soli 5 anni, ma aveva già un nuovo compagno:Joachim Sauer. Uno tra i ricercatori di chimica quantistica più importanti in Europa. Con lui poté sposarsi nel 1998 perché dovette attendere il suo divorzio.

Le passioni di angela Merkel: tifosa sfrenata e amante dei fornelli

Angela Merkel è una sfrenata appassionata di calcio: da giovane prediligeva l’Energie Cottbus e oggi ne è membro onorario. I politici tedeschi, rigorosi al loro atteggiamento austero non sono mai presenti alle partite nazionali ma, Angela Merkel, ha creato una vera e propria rivoluzione: pare addirittura che ascolti dal parlamento, di nascosto le notizie sulle partite. È spesso in tribuna, con i suoi fantastici tailleur colorati, ad esultare per le partite più importanti della Germania sia maschile che femminile e non si contiene: a ogni gol esulta come una vera e propria tifosa. Pare avere una simpatia per il Borussia Dortmund.

Poche volte è accompagnata da suo marito tranne per gli eventi cultuali, spesso presente al Festival di Bayreuth e di Salisburgo.

Non ha avuto figli da nessuno dei due mariti ma ha due figliastri dell’attuale consorte, entrambi maschi: Daniel Saurer e Adrian Saurer. Poco si sa di loro perché estremamente riservisti.

Quando era ancora un semplice ministro del governo, passava piacevolmente il suo tempo in cucina: torta di prugne, polpettone e zuppa di patate erano i suoi pezzi forti. Angela Merkel ha la fobia dei cani dopo esser stata morsa negli anni 90. Ricordiamo un episodio in merito quando, Putin, evidentemente a conoscenza di tutto ciò, le ha regalato un cane e ha fatto in modo che il suo labrador fosse presente durante i colloqui con la cancelliera tedesca.

L’abbiamo vista cambiare anche fisicamente nel corso di questo tempo, ebbene sì ha seguito una dieta ferrea per due mesi e, secondo le voci più accreditate, sembrerebbe aver mangiato solo tanta frutta e verdura.