L’astrologia ci aiuta a capire le paure più recondite dell’animo umano ma anche chi non le teme. Scopriamo in proposito i cinque segni zodiacali che hanno meno paura di tutti: ecco quali sono.

1.Leone

Al primo posto fra i cinque segni zodiacali che hanno meno paura di tutti non poteva non esserci il Leone. Il re dello zodiaco è forte e possente, non ha paura di niente e si cimenta in tutto. Il Leone non si tira mai indietro quando si tratta di agire, anche se le situazioni sono bloccate. Il suo entusiasmo lo porta a non tenere minimamente in considerazioni gli eventuali pericoli che possono verificarsi in ogni ambito della vita, ne in amore, ne sul lavoro, ne per quello che riguarda gli investimenti finanziari. Il Leone si butta e basta, la paura è per altri.

2. Sagittario

Al secondo posto tra i cinque segni zodiacali che hanno meno paura di tutti c’è il Sagittario. Il Sagittario affronta la vita con ottimismo e raramente si spaventa per qualcosa. Quando un problema incombe non si perde d’animo, non ha paura di niente perché ha fiducia nelle proprie capacità e sa risolverlo. La positività, la buona disposizione nei confronti della vita, anche per le sue circostanze più difficili, fanno del Sagittario un grande coraggioso, che può stare a pieno titolo in questa classifica dei cinque segni zodiacali che hanno meno paura di tutti.

3. Scorpione

Al terzo posto tra i cinque segni zodiacali che hanno meno paura di tutti troviamo lo Scorpione. Lo Scorpione non ha paura di niente perché usa la menzogna per difendersi. Lo Scorpione è un manipolatore, pronto ad attaccare l’avversario usando l’arma delle fandonie dritte alle sue spalle. Non ha paura di essere scoperto perché architetta tutto nei minimi dettagli scoprendosi, se necessario, solo all’ultimo minuto. Lo Scorpione è mosso da sentimenti di vendetta e da una celata cattiveria recondita che si fondono in un doppio lato della personalità: da una parte assume gli atteggiamenti del tipico vigliacco che attacca quando protetto dal gruppo, dall’altra, quella che fa vedere agli altri, quella del coraggioso che non ha paura di avere cose da dire.

4. Ariete

Al quarto posto tra i cinque segni zodiacali che hanno meno paura di tutti troviamo l’Ariete. I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono dei veri guerrieri, hanno il coraggio nel sangue, sono amanti del rischio e dell’avventura. L’Ariete non rinuncia mai a combattere le sue battaglie, che l’obiettivo sia una conquista d’amore, una posizione lavorativa o la casa dei sogni. L’Ariete non si ferma fino a quando non viene, contro la sua volontà, raggiunto.

5. Acquario

Al quinto e ultimo posto tra i cinque segni zodiacali che hanno meno paura di tutti ecco l’Acquario. L’Acquario è un tipo estremamente coraggioso e, quando si trova davanti a un muro, lo abbatte senza temere il pericolo nascosto. I nati sotto il segno dell’Acquario non esitano, corrono rischi e lo sanno ma a loro non importa, sono interessati solo a raggiungere il traguardo che si sono prefissati.